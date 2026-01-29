Autofahrer erfasst in Huttwil Fussgänger

Keystone-SDA

Ein Autofahrer hat am Donnerstagmorgen in Huttwil einen Fussgänger erfasst und verletzt. Danach entfernte er sich vom Unfallort, wie die Kantonspolizei Bern mitteilte.

(Keystone-SDA) Den Hinweis über den Unfall auf der Luzernstrasse hatte die Polizei um zirka 07.30 Uhr erhalten, wie sie in einer Mitteilung schrieb. Gemäss ersten Erkenntnissen wollte der Fussgänger die Strasse überqueren, als ihn das Auto touchierte.

Die Ambulanz fuhr den Fussgänger in ein Spital. Der Autofahrer hielt nach der Kollision kurz an, fuhr dann aber weiter.