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Autofahrer fährt 14-Jährige in Münchenstein BL an und flüchtet

Keystone-SDA

Ein unbekannter Autofahrer hat am Donnerstag in Münchenstein BL eine 14-jährige Velofahrerin angefahren und Fahrerflucht begangen. Die Jugendliche wurde bei der Kollision verletzt und musste von der Sanität ins Spital gebracht werden.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich kurz vor 12.30 Uhr auf der Hauptstrasse, wie die Baselbieter Polizei mitteilte. Die 14-Jährige sei mit ihrem Velo in Richtung Basel gefahren, als sie von einem in gleicher Richtung fahrenden Auto überholt worden sei.

Bei diesem Überholmanöver kam es zu einer seitlichen Kollision, worauf die Jugendliche stürzte. Der Lenker des Personenwagens setzte seine Fahrt gemäss Mitteilung fort, ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Die Polizei sucht Zeugen.

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