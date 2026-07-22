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Autofahrer fährt Fussgänger in Basel an und verletzt ihn erheblich

Keystone-SDA

Ein Fussgänger ist am frühen Montagmorgen bei einem Verkehrsunfall in Basel verletzt worden. Er wurde von einem Autofahrer angefahren, der nach dem WM-Finale eine Autokolonne auf dem Trottoir überholen wollte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Vorfall ereignete sich gemäss Mitteilung der Kantonspolizei Basel-Stadt am Montag gegen 0.40 Uhr am Klosterberg. Dort habe sich im Nachgang des Finalspiels der Fussballweltmeisterschaft der Männer eine Autokolonne gebildet. Ein Autofahrer habe versucht, auf dem Trottoir an der Kolonne vorbeizufahren.

Ein dort anwesender Fussgänger machte den Autofahrer auf sein Fehlverhalten aufmerksam, wie es heisst. Der Autofahrer sei in Richtung Theaterstrasse davongefahren und habe den Fussgänger mit dem Heck touchiert und erheblich verletzt.

Laut der Polizei gab der Fussgänger an, dass er nicht von einem absichtlichen Verhalten des Autofahrers ausgeht. Der Verletzte habe sich selbstständig in Behandlung begeben und Anzeige erstattet.

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