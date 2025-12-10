Autofahrer fährt Fussgängerin in Avry-sur-Matran FR an

Keystone-SDA

Ein 83-jähriger Automobilist hat am Dienstag in Avry-sur-Matran eine Frau auf einem Fussgängerstreifen angefahren. Dabei verletzte er diese schwer, wie die Kantonspolizei Freiburg mitteilte.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich gegen 07.30 Uhr. Gemäss der Polizei übersah der Autofahrer die 80-jährige Fussgängerin. Eine Ambulanz brachte die Frau in ein Spital. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen, wie sie am Mittwoch in einer Mitteilung schrieb.