Autofahrer fährt in Littau LU in Betonelemente und verletzt sich
Ein Autofahrer hat sich am frühen Montagmorgen bei einem Unfall in Littau LU verletzt. Er musste ins Spital gebracht werden, wie die Luzerner Staatsanwaltschaft am Montag in einem Communiqué schrieb.
(Keystone-SDA) Der Selbstunfall des 32-jährigen Mannes passierte auf der Thorenbergstrasse, wie es hiess. Der Autofahrer kam frühmorgens mit seinem Auto von der Strasse ab und fuhr frontal in Betonelemente.
Dabei wurde er verletzt und vom Rettungsdienst ins Spital gefahren. Am Fahrzeug und an der Strasseninfrastruktur entstand laut Mitteilung ein Sachschaden von rund 25’000 Franken. Neben der Polizei stand auch die Feuerwehr der Stadt Luzern im Einsatz.