Autofahrer fährt in Riggisberg Kind an

Keystone-SDA

Ein Autofahrer hat am Donnerstagmittag in Riggisberg ein Kind angefahren. Dieses wurde verletzt und musste hospitalisiert werden, wie die Kantonspolizei Bern mitteilte.

(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich auf der Grabenstrasse. Gemäss ersten Erkenntnissen der Polizei fuhr der Autofahrer vom Sonnenplatzkreisel in Richtung Kirchenthurnen. Als das Kind die Strasse überqueren wollte, kam es zur Kollision.

Ein Ambulanzteam kümmerte sich vor Ort um das verletzte Kind. Der Autofahrer blieb unverletzt. Die Polizei hat Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen, wie sie in einer Mitteilung schreibt.