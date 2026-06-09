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Autofahrer flüchtet in Cham und Steinhausen vor Polizeikontrolle

Keystone-SDA

Ein Autofahrer hat sich in der Nacht auf Dienstag in Cham und Steinhausen einer Polizeikontrolle entzogen und dabei eine Polizistin gefährdet. Diese musste sich vor dem Fahrzeug in Sicherheit bringen, wie die Zuger Strafverfolgungsbehörden am Dienstag mitteilten.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Laut dem Communiqué missachtete der Lenker eines «dunklen BMW X5» auf der Autostrasse G in Cham die Anhaltezeichen der Polizei. Statt anzuhalten, beschleunigte er und fuhr mit hoher Geschwindigkeit durch die Kontrollstelle, wie es hiess. Eine Polizistin musste sich in Sicherheit bringen, um eine Kollision zu verhindern, so die Behörden.

Daraufhin nahm eine Polizeipatrouille die Verfolgung auf, verlor das Fahrzeug wegen dessen hoher Geschwindigkeit jedoch aus den Augen. Rund eine halbe Stunde später wurde das Fahrzeug in Steinhausen erneut gesichtet. Der Fahrer flüchtete jedoch ein weiteres Mal.

Gemäss der Polizei hätten sich im Fahrzeug «mindestens zwei Personen» befunden.

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