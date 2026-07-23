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Autofahrer flüchtet in Zürich über Trottoirs und Tramtrassee

Keystone-SDA

Die Stadtpolizei Zürich hat nach einer Verfolgungsjagd einen Autofahrer festgenommen. Er war in der Nacht auf Donnerstag vor einer Kontrolle geflüchtet.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Mann missachtete die Haltezeichen der Einsatzkräfte und beschleunigte sein Fahrzeug stark, wie die Stadtpolizei mitteilte.

Bei der anschliessenden Flucht durch mehrere Quartiere beging der Lenker verschiedene schwere Verkehrsregelverletzungen. Dabei fuhr er unter anderem auf dem Tramtrassee, auf dem Trottoir, in einer Begegnungszone und missachtete weitere Verkehrsregeln.

Wahrscheinlich wegen der Fahrweise des Fluchtfahrzeugs musste eine Frau zudem zur Seite springen und stürzte dabei. Schliesslich liess der Mann das Auto stehen und rannte zu Fuss weiter.

Die Polizisten konnten den den 34-jährigen Rumänen wenig später überwältigen und festnehmen. Er muss sich unter anderem wegen des Verdachts auf ein Raserdelikt verantworten.

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