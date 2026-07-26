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Autofahrer flüchtet vor Kontrolle -zwei Polizisten verletzt

Keystone-SDA

In St. Gallen sind in der Nacht auf Sonntag zwei Polizisten bei einer Verfolgungsjagd verletzt worden. Ihr ziviles Einsatzfahrzeug prallte gegen einen Baum, wie die Kantonspolizei St. Gallen mitteilte. Die beiden mutmasslichen Insassen des Fluchtautos wurden festgenommen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Eine Patrouille der Stadtpolizei St. Gallen wollte kurz vor 02.30 Uhr auf der Rosenbergstrasse ein Auto kontrollieren. Dessen Fahrer entzog sich der Kontrolle und fuhr laut Mitteilung mit massiv überhöhter Geschwindigkeit davon.

Eine zweite Patrouille in einem zivilen Einsatzfahrzeug nahm die Verfolgung auf. Auf der Rosenbergstrasse prallte dieses Polizeiauto frontal in einen Baum. Die Besatzung, eine 24-jährige Polizistin und ein 25-jähriger Polizist, erlitt leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie ins Spital, das sie inzwischen wieder verlassen konnten. Am Einsatzfahrzeug entstand Totalschaden, wie es weiter hiess.

Ermittlungen führten am Sonntagmorgen zur Festnahme eines 24-jährigen Deutschen und seines mutmasslichen 26-jährigen Schweizer Beifahrers. Die Kantonspolizei St. Gallen traf die beiden am Wohnort des Fahrers an.

Die Staatsanwaltschaft beauftragte die Kantonspolizei mit den weiteren Ermittlungen. Das Fluchtfahrzeug konnte bislang nicht gefunden werden. Die Polizei sucht Zeugen.

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