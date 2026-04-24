Autofahrer gerät in Luzern aufs Trottoir und verletzt Fussgänger

Keystone-SDA

Ein Autofahrer ist am Donnerstagnachmittag bei einer Kollision mit einem vorausfahrenden Auto aufs Trottoir geraten und hat dabei einen Fussgänger erheblich verletzt. Der Unfall ereignete sich mutmasslich wegen eines gesundheitlichen Problems des Lenkers.

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(Keystone-SDA) Sowohl der Fussgänger als auch der Autofahrer wurden durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht, wie die Luzerner Polizei am Freitag mitteilte.

Der Lenker habe bei der Fahrt auf der Autobahn A2 im Reussporttunnel bemerkt, dass es ihm nicht gut gehe und um etwa 19.30 Uhr die Stadtausfahrt genommen. Darauf kollidierte er nach der Rechtskurve an der Baselstrasse mit dem Heck eines vorausfahrenden Autos. Sein Auto fuhr dadurch auf das Trottoir auf und prallte schliesslich in den Stützpfeiler eines Hauses.

Der Fahrer des zweiten beteiligten Autos blieb unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich nach Polizeiangaben auf rund 20’000 Franken.