Autofahrer gerät in Uster zwischen Bahnschranken und hat Glück

Keystone-SDA

Ein Auto ist am Montagvormittag in Uster ZH zwischen die sich senkenden Bahnschranken geraten. Der 54-jährige Bulgare am Steuer kam mit dem Schrecken davon.

(Keystone-SDA) Er schaffte es, sein Fahrzeug parallel neben die Gleise stellen. So konnte er den minimal erforderlichen Abstand herstellen, damit der Zug kollisionsfrei vorbeifahren konnte.

Die Stadtpolizei klärt ab, wie der Mann in die missliche Lage geraten konnte. Der Lenker werde beim Statthalteramt Uster angezeigt, teilte sie mit.