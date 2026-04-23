Autofahrer gibt zu, dass er Velofahrer in Zürich gerammt hat

Keystone-SDA

Auf der Rosengartenstrasse in Zürich ist ein Autofahrer im Jahr 2023 zu dicht auf einen Velofahrer aufgefahren und rammte ihn seitlich. Der Beschuldigte Autofahrer will vom Unfall nichts gemerkt haben. Am Donnerstag musste er sich vor Gericht verantworten.

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(Keystone-SDA) «Ich bin am Morgen ganz normal im Verkehrsfluss gefahren und wollte zur Arbeit», sagte der Beschuldigte am Donnerstag vorm Bezirksgericht Zürich. Er könne sich nicht erinnern, dass er eine Sicherheitslinie überfahren habe. Auch dass er anschliessend einen Velofahrer rammte, den er zuvor rechts überholt hat, will er nicht gemerkt haben. Erst als er auf der Arbeit war, habe er vom Unfall erfahren, sagte er vor Gericht.

Der Velofahrer stürzte und rutschte auf die an diesem Morgen viel befahrene Strasse. Er hatte Glück, dass er im dichten Morgenverkehr nicht überrollt wurde.

Die Staatsanwaltschaft erhob deshalb Anklage wegen versuchter Tötung.

Zur Last gelegt wurde dem Beschuldigten auch versuchte schwere Körperverletzung, weil er eine brennende Pyrofackel im Hallenstadion in die Menge warf.