Autofahrer in Gossau SG flüchtet vor Polizei und verunfallt

Keystone-SDA

In Gossau SG hat ein Autofahrer am Samstagmorgen versucht, sich einer Polizeikontrolle zu entziehen. Auf der Flucht verursachte er in Herisau AR einen Unfall. Die Kantonspolizei St. Gallen ermittelt wegen eines mutmasslichen Raserdelikts, wie sie am Sonntag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Der Automobilist, ein 42-jähriger Ruander, habe um 9 Uhr versucht, sich einer Polizeikontrolle zu entziehen und sei mit zwei Mitfahrern im Auto in überhöhter Geschwindigkeit geflüchtet. In Herisau habe er einen Unfall verursacht und zusammen mit den Mitinsassen die Flucht zu Fuss fortgesetzt. Sie blieben unverletzt.

Mit Unterstützung von mehreren Patrouillen der Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden konnten die drei Personen gemäss Communiqué angehalten werden. Der Autofahrer sei bereits mit einem Führerausweisentzug belegt gewesen und als fahrunfähig eingestuft worden.

Die Kantonspolizei St. Gallen ermittelt unter der Leitung der zuständigen Staatsanwaltschaft wegen eines mutmasslichen Raserdelikts. Da der Autofahrer zur Bussenumwandlung ausgeschrieben war, sei er inhaftiert worden.