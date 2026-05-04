Autofahrer in Rothenburg LU mit 161 km/h in 80er-Zone unterwegs

Keystone-SDA

Die Luzerner Polizei hat in Rothenburg am Freitag einen 21-jährigen Autofahrer gestoppt, der mit 81 km/h zu schnell unterwegs war. Dem Mann wurde der Führerausweis abgenommen.

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(Keystone-SDA) Der Mann war im Gebiet Ottenrüti in einer 80er-Zone mit 161 km/h unterwegs, wie die Luzerner Polizei am Montag mitteilte. Die Polizei stoppte den Mann, nahm ihn fest und stellte das Fahrzeug sicher.

Der Lenker musste den Führerausweis abgeben und darf bis zum Entscheid des Strassenverkehrsamts kein Motorfahrzeug mehr führen.