Autofahrer lässt E-Bike-Lenker in Glarus verletzt liegen

Keystone-SDA

Ein unbekannter Autofahrer ist am Freitagabend nach einer Kollision mit einem E-Bike-Fahrer in Glarus geflüchtet, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Dieser wurde gemäss Polizeiangaben mit unbestimmten Verletzungen ins Spital gebracht.

(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich gegen 22 Uhr auf der Landstrasse bei der Einmündung in die Riedernstrasse, wie die Kantonspolizei Glarus am Samstag schrieb. Beide Beteiligten, der 58-jährige Velofahrer, sowie das unbekannte Auto, waren in Richtung Netstal unterwegs.

Als der E-Bike-Lenker in Richtung Riedern abbiegen wollte, sei es aus «unbekannten Gründen» zu einem Zusammenstoss gekommen, so die Glarner Polizei weiter. Der 58-Jährige wurde dabei zu Boden geschleudert und erlitt unbestimmte Verletzungen. Der unbekannte Autofahrer beging Fahrerflucht. Die Polizei sucht nun nach ihm.