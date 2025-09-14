The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Autofahrer lässt nach Selbstunfall Auto in Bellach SO stehen

Keystone-SDA

Ein Auto ist in der Nacht auf Sonntag in Bellach in ein Palettenstapel geprallt. Der Unfallfahrer oder die Unfallfahrerin verliess den Unfallort, ohne sich um die Schadenregulierung zu kümmern. Das Auto erlitt Totalschaden und musste abgeschleppt werden.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich an der Gärischstrasse in Bellach gegen 03.45 Uhr, wie die Kantonspolizei Solothurn mitteilte. Nach derzeitigen Erkenntnissen überfuhr das vom Bündenweg herkommende Auto die Einmündung zur Gärischstrasse und prallte frontal in auf einem Vorplatz stehende Palettenstapel. Dabei entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Franken.

Der Fahrzeuglenker beziehungsweise die Fahrzeuglenkerin verliess anschliessend den Unfallort. Das Unfallauto erlitt Totalschaden und musste durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert werden. Die Polizei hat Ermittlungen sowohl zum Unfallhergang wie auch zur verantwortlichen Person aufgenommen und sucht Zeugen.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
17 Likes
21 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
34 Likes
26 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
34 Likes
67 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft