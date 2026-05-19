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Autofahrer prallt in Hünenberg ZG unter Alkoholeinfluss in Baum

Keystone-SDA

Ein Autofahrer hat am Montagabend in Hünenberg unter Alkoholeinfluss einen Selbstunfall gebaut. Er wurde mit leichten Verletzungen in ein Spital eingeliefert, teilten die Zuger Strafverfolgungsbehörden am Dienstag mit.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
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(Keystone-SDA) Laut der Mitteilung kam der 44-Jährige kurz vor 23 Uhr auf der Maschwanderstrasse in Hünenberg von der Strasse ab und prallte frontal in einen Baum. Er war allein unterwegs, wie es weiter hiess. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

Die Atemalkoholmessung ergab einen Wert von umgerechnet 1,48 Promille. Dem Lenker wurde der Fahrzeugausweis abgenommen.

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