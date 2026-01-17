Autofahrer prallt in Worben BE gegen Hausmauern und verletzt sich

Keystone-SDA

Ein Autofahrer ist am Samstagmorgen in Worben BE bei einem Selbstunfall verletzt worden. Er ist laut der Polizei mit seinem Auto von der Strasse abgekommen und dann erst gegen ein Schild und dann gegen zwei Hausmauern geprallt.

(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich am Samstag kurz vor 6.50 Uhr auf der Hauptstrasse in Worben. Wie die Kantonspolizei Bern am Samstag in einer Mitteilung schreibt, war der Autofahrer von Studen in Richtung Worben unterwegs, als er aus noch zu klärenden Gründen von der Fahrbahn abkam.

Das Fahrzeug kollidierte zunächst mit einem Strassenschild, prallte dann in eine Hausmauer und schliesslich gegen die Mauer einer weiteren Liegenschaft. Rund 20 Meter weiter kam das Auto auf der Strasse zum Stillstand.

Der verletzte Lenker wurde von Drittpersonen erstbetreut und danach von einem Ambulanzteam versorgt und in ein Spital gebracht.

Für die Unfallarbeiten musste die Hauptstrasse für rund eineinhalb Stunden gesperrt werden. Die Feuerwehr musste zudem ausgelaufenes Öl beseitigen. Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.