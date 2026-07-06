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Autofahrer rast in Neunkirch SH mit 164 km/h durch 80er-Zone

Keystone-SDA

Mit einer Geschwindigkeit von 164 km/h ist ein Schweizer Lenker am Samstagabend in Neunkirch durch die Geschwindigkeitskontrolle der Schaffhauser Polizei gerast. Erlaubt waren an dieser Stelle 80 km/h. Er musste seinen Führerschein vor Ort abgeben.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der 29-jährige Fahrer war von Guntmadingen auf der H13 in Richtung Neunkirchen unterwegs. Allerdings missachtete er massiv die dort zulässige Geschwindigkeit von 80 km/h. Nach Abzug der Messtoleranz überschritt er die erlaubte Höchstgeschwindigkeit um 79 km/h, wie die Schaffhauser Polizei am Montag mitteilte.

Sein Führerschein wurde ihm entzogen und sein Auto wurde durch die Staatsanwaltschaft beschlagnahmt. Er wird sich wegen qualifiziert grober Verletzung der Verkehrsregeln vor der Staatsanwaltschaft Schaffhausen verantworten müssen.

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