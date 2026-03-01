The Swiss voice in the world since 1935
Autofahrer schläft auf A4 bei Cham ZG ein: Zwei Verletzte

Keystone-SDA

Ein 45-jähriger Autofahrer ist am frühen Sonntagmorgen auf der Autobahn A4 bei Cham ZG am Steuer eingeschlafen und mit voller Wucht in einen Verkehrsteiler geprallt. Der 45-jährige Unfallverursacher und seine 46-jährige Mitfahrerin wurden leicht verletzt ins Spital eingeliefert.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich kurz vor 05.45 Uhr bei der Verzweigung Blegi, wie die Zuger Kantonspolizei mitteilte. Beim Lenker wurde eine Blut- und Urinprobe angeordnet.

