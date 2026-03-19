Autofahrer stürzt in Buttisholz LU Böschung hinunter

Keystone-SDA

Ein Autofahrer hat sich bei einem Selbstunfall in Buttisholz am Donnerstag verletzt. Er musste in ein Spital gebracht werden, wie die Luzerner Polizei am Donnerstag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Der Autofahrer sei kurz vor 06.00 Uhr mit seinem Fahrzeug im Gebiet Luternau mit den rechten Rädern über den Fahrbahnrand gefahren, gegen ein Kurvensignal geprallt und die Böschung hinuntergestürzt, hiess es im Communiqué. Das Auto überschlug sich daraufhin und kam auf den Rädern über dem Zihlbach zum Stillstand.

Die lokale Feuerwehr und ein Mitarbeiter des Amts für Umwelt und Energie waren wegen ausgelaufener Flüssigkeiten im Einsatz.

Das Auto musste mit einem Kran geborgen werden. Der Sachschaden wird auf rund 20’000 Franken geschätzt, wie es weiter hiess.