Autofahrer stirbt im Berner Jura nach Hundert-Meter-Sturz

Keystone-SDA

Ein Autofahrer ist im Berner Jura mit seinem Anhänger hundert Meter in die Tiefe gestürzt. Der Mann war in Roches unterwegs und kam von der Strasse ab. Schwer verletzt wurde er ins Spital geflogen, wo er Stunden später starb.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Am Samstag kurz nach 8.35 Uhr wurde der Kantonspolizei Bern ein schwerer Selbstunfall auf der Strasse in Richtung Hautes Roches in Roches gemeldet, wie es in einer Mitteilung vom Abend hiess. Ersten Erkenntnissen zufolge war der Mann mit einem Auto samt Anhänger von Roches in Richtung Hautes Roches unterwegs. Warum dessen Fahrzeug von der Strasse abkam, war zunächst unklar.

Die ausgerückten Einsatzkräfte fanden den Fahrer schwer verletzt bei seinem Fahrzeug und leisteten erste Hilfe, bevor die Rettungsflugwacht (Rega) ihn in ein Spital flog. Laut Polizei bestehen Hinweise auf die Identität des Mannes, die formelle Identifikation stand am Samstagabend jedoch noch aus.

