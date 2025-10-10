Autofahrer verletzt sich in Mörschwil SG während Fahrzeugbrand

Keystone-SDA

Beim Brand eines Autos am Donnerstag in Mörschwil SG ist ein 39-Jähriger leicht verletzt worden. Während der Fahrt hatte der Mann gemäss der Polizei Rauch im Fussbereich bemerkt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Spital. Die Feuerwehr löschte den Brand.

(Keystone-SDA) Als der 39-Jährige die Rauchentwicklung bemerkte, hielt er sein Auto umgehend an und verliess dieses, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Freitag in einer Mitteilung schrieb. Kurze Zeit später kamen Flammen aus dem Motorenbereich.

Der Sachschaden beträgt mehrere tausend Franken. Als Brandursache steht gemäss der Polizei ein technischer Defekt am Auto im Vordergrund.