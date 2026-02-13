Autofahrer verunfallt bei Überholmanöver in Bassersdorf

Keystone-SDA

Ein 29-jähriger Autofahrer ist am Freitagmorgen in Bassersdorf nach einem Überholmanöver verunfallt. Verletzt wurde dabei niemand. Die Polizei prüft, ob ein Raserdelikt vorliegt.

(Keystone-SDA) Der Lenker des 450 PS-starken Autos setzte kurz nach 7.30 Uhr am Freitagmorgen auf der Birchwilerstrasse in Bassersdorf zum Überholen eines vor ihm fahrenden Fahrzeugs an, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilte. Nach dem Überholmanöver geriet er in der darauffolgenden Kurve auf die Gegenfahrbahn.

Das Auto durchbrach mehrere Hecken, streifte eine Strassenlaterne und kam schliesslich auf der Zufahrt zu einem Privatgrundstück zum Stillstand. Am Auto, den Hecken und der Strassenbeleuchtung entstand erheblicher Sachschaden.

Der Unfallhergang ist laut Polizei bislang nicht restlos geklärt. Unter anderem wird geprüft, ob ein Raserdelikt vorliegt.