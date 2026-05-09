Autofahrer verursachen nach Alkoholkonsum Unfälle in St. Gallen

Keystone-SDA

Drei Fahrer mussten nach einer Kontrolle der Kantonspolizei St. Gallen ihren Führerschein abgeben. Sie waren im Zeitraum von Freitagmorgen bis Samstagmorgen alkoholisiert unterwegs und verursachten Verkehrsunfälle.

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(Keystone-SDA) Ein Fahrzeug fiel einer Patrouille der Kantonspolizei St. Gallen in Sevelen am Samstagmorgen um 01:00 Uhr auf. Das Auto stand an der Rheinstrasse mit eingeschalteter Warnblinkanlage. Der Fahrer, ein 37-jähriger Mann, war im Begriff, einen platten Reifen am Auto zu wechseln. Dies weil er vorgängig einen Randstein touchiert hatte. Nach einer Atemalkoholprobe, die einen Wert von 0,62 mg/l aufwies, musste er auf der Stelle seinen Führerausweis abgeben, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Samstag mitteilte.

Ebenfalls seinen Führerschein abgeben musste ein 36-jähriger Mann, der am Freitagabend um 19 Uhr mit seinem Auto auf der Waldestrasse von St. Gallenkappel Richtung Walde unterwegs war. Er prallte bei der Verzweigung Waldestrasse/Kirchbodenstrasse mit seinem Fahrzeug in einen Gartenzaun, in ein parkiertes Auto sowie in die Aussentreppe des angrenzenden Hauses. Dabei entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Franken. Der Mann wies bei der Atemalkoholprobe einen Wert von 0,65 mg/l auf.

Am Freitagabend um zirka 19.30 Uhr bemerkte die Kantonspolizei St. Gallen ein Auto, das in eine Signaltafal gefahren war. Die Polizisten stellten fest, dass der 59-jährigen Fahrer fahrunfähig war. Auch er musste seinen Führerausweis abgeben.

In Gossau war ein 19-jähriger Mann am Freitagmorgen kurz nach 6 Uhr mit einem beschädigten Lieferwagen unterwegs. Eine Patrouille fand den Fahrer, kurz nachdem sie von einer Anwohnerin informiert worden war. Diese teilte mit, dass an der Herisauerstrasse ein Auto in drei Pfosten gefahren sei und der Fahrer dennoch seine Fahrt fortsetzte. Der 19-Jährige gab an, kurz eingenickt zu sein.

Bei weiteren zwei Verkehrskontrollen in Trübbach und in Bad Ragaz wurden ein 24-jähriger und ein 38-jähriger Fahrer mit einem zu hohen Atemalkohol erwischt und mit einem mehrstündigen Fahrverbot belegt.