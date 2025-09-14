Autofahrerin baut bei Islikon TG alkoholisiert Selbstunfall
Eine 28-jährige Autofahrerin hat in der Nacht auf Sonntag auf der Autobahn A7 bei Islikon TG unter Alkoholeinfluss einen Selbstunfall verursacht. Ihren Führerausweis musste sie abgeben. Sie blieb unverletzt, wie die Thurgauer Kantonspolizei mitteilte.
Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute
(Keystone-SDA) Die Frau fuhr kurz vor 04.00 Uhr mit ihrem Auto in eine Mittelleitplanke und landete auf dem Pannenstreifen. Eine Atemalkoholprobe ergab einen Wert von 0,73 mg/l, wie es weiter hiess.