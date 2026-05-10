Autofahrerin fährt in Muotathal SZ in Schaufenster

Keystone-SDA

Eine 18-jährige Autofahrerin ist in der Nacht auf Sonntag in Muotathal SZ mit ihrem Auto ins Schaufenster eines Verkaufsgeschäfts gefahren. Die Frau und ihre zwei minderjährigen Beifahrerinnen blieben unverletzt, wie die Kantonspolizei mitteilte.

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(Keystone-SDA) Die 18-jährige Lenkerin war laut der Mitteilung der Polizei vom Sonntag um 02.15 Uhr mutmasslich zu schnell unterwegs, als sie in einem Verzweigungsbereich die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. In der Folge kollidierte sie frontal mit dem Schaufenster.

Am Auto entstand Totalschaden, am Gebäude grosser Sachschaden, wie die Polizei weiter mitteilte. Der Fahrerin wurde der Führerschein auf Probe zuhanden des Verkehrsamtes abgenommen.