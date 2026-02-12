Autofahrerin in Büren mit Strommast zusammengestossen

Keystone-SDA

Beim Zusammenstoss mit einem Strommast ist am Donnerstagmorgen in Büren an der Aare eine Autofahrerin verletzt worden. Sie wurde mit der Ambulanz in ein Spital gebracht.

1 Minute

(Keystone-SDA) Zuvor war die Autofahrerin kurz nach 7 Uhr auf der Jurastrasse von Lengnau her Richtung Büren unterwegs, wie die Berner Kantonspolizei mitteilte. Aus noch ungeklärten Gründen kam der Wagen von der Strasse ab und kollidierte mit einem Strommast.

Der Mast kippte und blieb quer über der Fahrbahn hängen. Ein nachfolgendes Auto versuchte, dem Mast auszuweichen und stiess mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Die beiden Autolenkenden kamen mit dem Schrecken davon.

Der betroffene Strassenabschnitt musste für die Unfall- und Reparaturarbeiten am Mast bis am späteren Nachmittag gesperrt werden. Der Verkehr wurde umgeleitet. Die Polizei hat Ermittlungen zum Unfall aufgenommen.