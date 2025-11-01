The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Autofahrerin nach Unfall in Hospental UR erheblich verletzt

Keystone-SDA

Eine 47-jährige Autofahrerin ist am Samstagmittag in Hospental UR von der Strasse abgekommen und eine Böschung hinuntergestürzt. Die Rega flog sie mit erheblichen Verletzungen ins Kantonsspital Uri.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Autofahrerin sei auf der Furkastrasse von Realp in Richtung Hospental unterwegs gewesen, schrieb die Kantonspolizei Uri am Samstagabend in einer Mitteilung. Auf Höhe Zumdorf habe sie in einer Rechtskurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren und kam von der Strasse ab.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft