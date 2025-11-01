Autofahrerin nach Unfall in Hospental UR erheblich verletzt

Keystone-SDA

Eine 47-jährige Autofahrerin ist am Samstagmittag in Hospental UR von der Strasse abgekommen und eine Böschung hinuntergestürzt. Die Rega flog sie mit erheblichen Verletzungen ins Kantonsspital Uri.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Autofahrerin sei auf der Furkastrasse von Realp in Richtung Hospental unterwegs gewesen, schrieb die Kantonspolizei Uri am Samstagabend in einer Mitteilung. Auf Höhe Zumdorf habe sie in einer Rechtskurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren und kam von der Strasse ab.