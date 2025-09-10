The Swiss voice in the world since 1935
Autofahrerin nach Zusammenstoss in Schaffhausen ohne Bewusstsein

Keystone-SDA

Nach einer Auffahrkollision im A4-Fäsenstaubtunnel in der Stadt Schaffhausen hat am Mittwochnachmittag eine Autofahrerin ihr Bewusstsein verloren. Sie musste der Ambulanz in ein Spital gebracht werden.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Auffahrkollision zwischen zwei Autos und einem Lieferwagen ereignete sich kurz nach 12 Uhr, wie die Schaffhauser Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Fahrzeuge seien alle in Fahrtrichtung Deutschland unterwegs gewesen. An den Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.

