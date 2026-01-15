Autofahrerin prallt mit 2,04 Promille in Andermatt UR in eine Mauer

In der Nacht auf Donnerstag ist in der Schöllenen in Andermatt eine betrunkene Frau in eine Stützmauer geprallt. Nach dem Unfall entfernte sie sich vom stark beschädigten Fahrzeug.

1 Minute

(Keystone-SDA) Gemäss dem Communiqué wurde der Urner Kantonspolizei am Donnerstag, kurz nach 02:00 Uhr, ein stark beschädigtes Fahrzeug in der Schöllenen gemeldet. Personen befanden sich keine mehr vor Ort. Die Polizei konnte die Lenkerin des Fahrzeugs anschliessend ermitteln.

Gemäss ersten Erkenntnissen war die 23-jährige Frau kurz nach 01:15 Uhr talwärts unterwegs, als sie in der Brüggwaldbodengalerie die Kontrolle über ihr Auto verlor. Das Fahrzeug querte die Fahrbahn und prallte frontal gegen die linksseitige Stützmauer. Die Fahrerin verliess danach die Unfallstelle, ohne diese abzusichern oder die Polizei zu verständigen, hiess es weiter.

Die Fahrerin blieb unverletzt, wie ein Sprecher der Kantonspolizei Uri auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mitteilte.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,04 Promille. Der Führerausweis wurde ihr abgenommen. Die Frau wird bei der Staatsanwaltschaft Uri angezeigt.