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Autofahrerin verlässt nach Unfall mit Mädchen in Wil Unfallstelle

Keystone-SDA

Nach einem Unfall zwischen einem Auto und einem sechsjährigen Mädchen am Mittwoch in Wil hat sich eine Autofahrerin vom Unfall entfernt, ohne Kontaktdaten zu hinterlassen oder die Polizei zu informieren. Das Mädchen wurde gemäss der Polizei mit "eher schweren" Verletzungen am Arm mit dem Rettungsdienst in ein Spital gebracht.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Kurz vor 15 Uhr wurde der Notruf- und Einsatzleitzentrale ein verletztes Mädchen auf der Bronschhoferstrasse gemeldet, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Donnerstag in einer Mitteilung schrieb. Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr das sechsjährige Mädchen in Begleitung von Familienmitgliedern auf der Strasse, als es zum Unfall kam.

Die Autofahrerin habe angehalten, sei ausgestiegen und habe sich nach einem Gespräch mit der Familie von der Unfallstelle entfernt. «Bei Unfällen mit Personenschaden schreibt das Gesetz vor, die Polizei zu informieren und so lange am Unfallort zu bleiben, bis die Polizei eintrifft respektive bis diese sagt, dass man die Unfallstelle verlassen darf», sagte ein Sprecher der Kantonspolizei St. Gallen auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Die Polizei sucht deshalb nach der Autofahrerin.

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