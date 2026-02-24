Autolenker fährt Frau und Kind in Lauperdorf SO an

Keystone-SDA

Ein Autolenker hat am Montag in Lauperdorf SO eine Fussgängerin und ein Kind angefahren und verletzt. Ein zweites Kind blieb unverletzt. Die Frau und die Kinder überquerten die Strasse auf einem Fussgängerstreifen.

1 Minute

(Keystone-SDA) Zur Kollision kam es kurz nach 13.00 Uhr, wie die Kantonspolizei Solothurn am Dienstag mitteilte. Der Lenker sei mit seinem Auto auf der Unterdorfstrasse unterwegs gewesen und langsam nach links in die Thalstrasse eingebogen.

Aus noch zu klärenden Gründen bemerkte er die Fussgängerin, die mit zwei Kindern die Strasse auf dem Fussgängerstreifen überqueren wollte, erst im letzten Moment, wie die Kantonspolizei schreibt.

Bei der Kollision stürzte die Frau und erlitt mittelschwere Verletzungen. Eines der Kinder wurde leicht am Kopf verletzt. Der Rettungsdienst betreute die Frau und brachte sie in ein Spital.