Autolenker landet in Rheinfelden AG im Gebüsch

Keystone-SDA

Ein 31-jähriger Autofahrer ist am Dienstagmorgen in Rheinfelden AG nach längerer Irrfahrt in einem Gebüsch gelandet. Laut Kantonspolizei könnte ein medizinisches Problem der Grund gewesen sein, dass der Lenker die Kontrolle über das Auto verloren hatte.

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(Keystone-SDA) Der Selbstunfall ereignete sich kurz nach 04.30 Uhr, auf der Riburgerstrasse in Rheinfelden, wie die Kantonspolizei Aargau am Dienstag mitteilte. Von der Stadt kommend sei der 31-jährige Lenker in Richtung Magden gefahren.

Kurz vor der Lichtsignalanlage beim A3-Anschluss sei er rechts von der Strasse abgekommen. Dann sei das Auto rund 100 Meter durch das angrenzende Feld gefahren und schliesslich in einem Dickicht zum Stillstand gekommen.

Als Rettungsdienst und Polizei eingetroffen seien, habe sich der Lenker noch im beschädigten Auto befunden. Er konnte laut Kantonspolizei später jedoch selbst aussteigen. Die Ambulanz brachte ihn ins Universitätsspital Basel.