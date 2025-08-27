Autolenker mit 181 km/h in Rothenburg LU gestoppt

Keystone-SDA

Die Luzerner Polizei hat am Dienstagabend in Rothenburg einen Autofahrer mit massiv überhöhter Geschwindigkeit angehalten. Der 32-jährige Mann war mit 181 km/h statt der erlaubten 80 km/h unterwegs, wie die Luzerner Polizei am Mittwoch mitteilte.

(Keystone-SDA) Das Auto wurde am Dienstagabend auf der Bertiswilstrasse in Rothenburg bei einer Geschwindigkeitskontrolle mit 181 km/h gemessen. Erlaubt ist auf diesem Abschnitt Tempo 80.

Der 32-jährige Lenker konnte angehalten und vorläufig festgenommen werden, wie die Polizei im Communiqué ausführte. Er musste den Führerausweis abgeben. Sein Fahrzeug wurde sichergestellt.

Bis zum Entscheid des Strassenverkehrsamts darf der Mann, ein kosovarischer Staatsangehöriger, kein Motorfahrzeug mehr führen. Er wird wegen einer qualifiziert groben Verkehrsregelverletzung nach Rasertatbestand zur Anzeige gebracht.

Die Untersuchung führt die Staatsanwaltschaft Emmen.