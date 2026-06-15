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Autolenker prallt in Brückenpfeiler in Wohlenschwil AG

Keystone-SDA

Bei einem Selbstunfall ist ein 37-jähriger Autolenker am Sonntag in Wohlenschwil AG ums Leben gekommen. Der Lenker kollidierte mit einem Brückenpfeiler, nachdem er aus unbekannten Gründen von der Strasse abgekommen war.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
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(Keystone-SDA) Ersthelfer meldeten kurz nach 18.30 Uhr, dass es auf der Birrhardstrasse in Wohlenschwil zu einem Selbstunfall gekommen war, wie die Kantonspolizei Aargau am Montag mitteilte. Die Rettungskräfte seien umgehend an die Unfallstelle ausgerückt.

Für den 37-jährigen Fahrzeuglenker sei jede Hilfe zu spät gekommen. Die genaue Unfallursache ist laut Polizeiangaben Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Während der Unfallaufnahme sei die Strecke für die Dauer mehrerer Stunden gesperrt gewesen.

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