Autolenkerin fährt in Landquart GR eine Fussgängerin an

Keystone-SDA

Eine 71-jährige Frau hat am Donnerstag in Landquart mit ihrem Auto eine Fussgängerin angefahren, als diese eine Strasse überquerte. Die ebenfalls 71 Jahre alte Frau wurde gemäss der Polizei verletzt und mit dem Rettungsdienst in ein Spital gebracht.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Lenkerin bog bei der Verzweigung Bahnhofstrasse/Schulstrasse nach links in die Schulstrasse ab, wie die Kantonspolizei Graubünden am Freitag in einer Mitteilung schrieb. Dabei kam es zur Kollision mit der Fussgängerin.

