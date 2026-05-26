Autolenkerin missachtet Vortritt: Töfffahrer in Menzingen verletzt

Keystone-SDA

Bei einem Verkehrsunfall an der Edlibachkreuzung in Menzingen ist am Montagmorgen ein Motorradfahrer erheblich verletzt worden. Eine Autofahrerin hatte den Vortritt missachtet und die Kreuzung ohne anzuhalten befahren.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich am Montagmorgen kurz vor 09.45 Uhr, wie die Zuger Strafverfolgungsbehörden am Dienstag mitteilten. Dabei kam es zur Kollision mit einem korrekt auf der Hauptstrasse fahrenden Motorradlenker, der in Richtung Zug unterwegs war, wie es hiess.

Der 46-jährige Töfffahrer musste mit erheblichen Verletzungen in ein Spital gebracht werden.