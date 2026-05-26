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Automobilist flüchtet nach Unfall in Basel zu Fuss

Keystone-SDA

Nach einem Unfall in Basel sind der Lenker und der Beifahrer eines beteiligten Autos zu Fuss geflüchtet. Ihr Kleinwagen war am Dienstagmittag an der Verzweigung Delsbergerallee/Güterstrasse mit dem Auto einer 63-jährigen Lenkerin zusammengestossen.

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(Keystone-SDA) Das Auto der Frau sei nach dem Aufprall durch die Luft geschleudert worden und habe sich mindestens einmal überschlagen, teilte die Kantonspolizei Basel-Stadt mit. Es sei auf den Rädern zum Stillstand gekommen.

Die Automobilistin wurde verletzt. Sie wurde nach der Erstversorgung vor Ort in die Notfallstation des Universitätsspitals Basel eingeliefert, hiess es weiter. Die beiden Männer befanden sich am Abend noch auf der Flucht.

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