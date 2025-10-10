Autounfall zwischen St. Gallen und Speicher AR führt zu Bahnausfall

Keystone-SDA

Bei einer Kollision zweier Autos auf der Strasse zwischen St. Gallen und Speicher AR ist am Freitagmorgen das Fahrzeug einer 33-Jährigen auf die Gleise der Appenzeller Bahnen geraten. Die Bahnstrecke war gemäss der Polizei für rund zwei Stunden unterbrochen. Beim Unfall wurde eine Person verletzt.

(Keystone-SDA) Eine 62-jährige Autofahrerin fuhr auf der Speicherstrasse stadtauswärts, wie die Stadtpolizei St. Gallen am Freitag in einer Mitteilung schrieb. Aufgrund des dichten Nebels sei sie mit ihrem Auto auf die Gegenfahrbahn geraten.

Dort kollidierte ihr Fahrzeug mit dem Auto der 33-Jährigen, welches auf die Gleise geriet. Die 33-Jährige wurde gemäss der Polizei verletzt und zur Kontrolle in ein Spital gebracht.

Bis die Bahntrasse kurz nach neun Uhr wieder frei war, verkehrte ein Bahnersatz. An den beiden Autos entstand Totalschaden, hiess es im Communiqué weiter.