Axenstrasse im November während einer Woche in der Nacht gesperrt

Keystone-SDA

Die Axenstrasse zwischen Flüelen UR und Brunnen SZ ist vom 3. bis 7. November in der Nacht für Unterhaltsarbeiten vollständig gesperrt. Von 22 Uhr bis 5 Uhr morgens wird der Verkehr über die A2 umgeleitet, wie die Urner Baudirektion am Donnerstag mitteilte.

(Keystone-SDA) Dabei blieben Sisikon UR und Riemenstalden SZ jeweils aus einer Richtung erreichbar. In den ersten zwei Nächten von Brunnen her, in der dritten und vierten Nacht von Flüelen. Blaulichtorganisationen haben auch während der Sperrungen frei Fahrt.