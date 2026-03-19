Axenstrasse wird im April an vier Nächten gesperrt

Keystone-SDA

Die Axenstrasse wird im April während vier Nächten vollständig gesperrt. Grund sind Unterhaltsarbeiten, wie die Urner Baudirektion am Donnerstag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Die Sperrung der Axenstrasse dauert laut Mitteilung vom 20. bis 24. April, jeweils von 22.00 Uhr bis 05.00 Uhr. Der Verkehr wird über die A2 via den Seelisbergtunnel umgeleitet, alternativ wird die Nutzung des öffentlichen Verkehrs empfohlen.

Die Urner Gemeinde Sisikon und die Schwyzer Gemeinde Riemenstalden bleiben erreichbar, hiess es weiter. In den ersten drei Nächten von Brunnen her, in der letzten Nacht von Flüelen. Blaulichtorganisationen könnten die Strecke jederzeit befahren, teilte die Direktion mit.

Während der Sperrungen werden unter anderem die Beleuchtung, Sicherheitssysteme und die Entwässerung gewartet sowie der Tunnel und die Fahrbahn gereinigt.