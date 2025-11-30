The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

Bäretswil stimmt Aktienkapitalerhöhung für Spital Wetzikon zu

Keystone-SDA

Die Stimmberechtigten in Bäretswil haben dem Beitrag der Gemeinde zur Erhöhung des Aktienkapitals des Spitals Wetzikon klar angenommen. Als bislang einzige Gemeinde lehnte Bubikon die Aktienkapitalerhöhung ab.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Ja-Stimmenanteil in Bäretswil betrug 80,3 Prozent. Es wurden 1588 Ja-Stimmen und 390 Nein-Stimmen gezählt. Die Stimmbeteiligung betrug 54,7 Prozent.

Ebenfalls zugestimmt haben die Gemeinden Dürnten, Hinwil und Wetzikon. In Bubikon wurde die Aktienkapitalerhöhung knapp abgelehnt. Es fehlen noch die Resultate von Rüti, Wald, Gossau und Bauma.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft