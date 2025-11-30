Bäretswil stimmt Aktienkapitalerhöhung für Spital Wetzikon zu

Keystone-SDA

Die Stimmberechtigten in Bäretswil haben dem Beitrag der Gemeinde zur Erhöhung des Aktienkapitals des Spitals Wetzikon klar angenommen. Als bislang einzige Gemeinde lehnte Bubikon die Aktienkapitalerhöhung ab.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Ja-Stimmenanteil in Bäretswil betrug 80,3 Prozent. Es wurden 1588 Ja-Stimmen und 390 Nein-Stimmen gezählt. Die Stimmbeteiligung betrug 54,7 Prozent.

Ebenfalls zugestimmt haben die Gemeinden Dürnten, Hinwil und Wetzikon. In Bubikon wurde die Aktienkapitalerhöhung knapp abgelehnt. Es fehlen noch die Resultate von Rüti, Wald, Gossau und Bauma.