Bündner Ex-Polizist in allen Punkten freigesprochen

Keystone-SDA

Der ehemalige Postenchef der Polizei in Scuol GR ist am Mittwoch von den Vorwürfen des Amtsmissbrauchs, der Freiheitsberaubung und des Hausfriedensbruchs freigesprochen worden. Der Whistleblower des Bündner Baukartells, Adam Quadroni, wurde ebenfalls entlastet.

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(Keystone-SDA) Das teilte das Unterengadiner Regionalgericht mit. Quadroni war wegen Drohung gegen die Behörden angeklagt.

Im Zentrum des Prozesses vor dem Regionalgericht Engiadina Bassa/Val Müstair standen Durchsuchungen und die Beschlagnahmung von Jagdwaffen im Haus von Quadroni, dessen nun verneinte Drohung gegen die Polizei sowie ein Einsatz der Polizei-Sondereinheit, die den Baukartell-Whistleblower im Juni 2017 festnahm. Dem Postenchef wurde bei diesen Ereignissen verschiedentliches Fehlverhalten vorgeworfen.