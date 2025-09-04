Bündner Kunstmuseum zeigt Gewinnerin des Manor Kunstpreises GR

Keystone-SDA

Das Bündner Kunstmuseum zeigt vom 6. September bis 23. November die Werke von Noemi Pfister, Gewinnerin des Manor Kunstpreises 2025 Graubünden. In neuen Gemälden, die für die Ausstellung im Bündner Kunstmuseum entstanden, verbindet die Bündner Künstlerin Motive aus der Kunstgeschichte sowie der Populärkultur.

(Keystone-SDA) Noemi Pfister realisiert mit «Heart on Sleeve» ihre bis anhin grösste Einzelausstellung, wie das Bündner Kunstmuseum am Donnerstag anlässlich der Präsentation der Schau mitteilte. Pfister, Jahrgang 1991, füge Themen wie Jugend, Digitalität, Ökologie und Körper sinnbildlich zu vielschichtigen Narrationen zusammen, schrieb das Museum.

In Pfisters traumgleichen Landschaften verweilten «rätselhafte Figuren wie aus einer Parallelwelt». Die anatomisch verformten Körper sitzen auf Skateboards, scrollen auf ihren Handys oder widmen sich Computerspielen. Sie verweilen auf einer Terrasse und blinzeln in die Sonne, fahren Fahrrad, sie machen gymnastische Übungen, die mehr Spiel als Training sind oder trinken Energydrinks.

In der Verbindung zwischen Bekanntem und Unheilvollem ergründe die Künstlerin, in was für zukünftigen Formen von Gemeinschaften wir womöglich leben werden. «Die Bildwelten erinnern zuweilen an die Komposition altmeisterlicher Werke, die Kleidung der Figuren, ihre Körperhaltungen oder Gegenstände spiegeln aber die Jugend unserer Gegenwart», hiess es.