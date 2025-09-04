The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

Bündner Kunstmuseum zeigt Gewinnerin des Manor Kunstpreises GR

Keystone-SDA

Das Bündner Kunstmuseum zeigt vom 6. September bis 23. November die Werke von Noemi Pfister, Gewinnerin des Manor Kunstpreises 2025 Graubünden. In neuen Gemälden, die für die Ausstellung im Bündner Kunstmuseum entstanden, verbindet die Bündner Künstlerin Motive aus der Kunstgeschichte sowie der Populärkultur.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) Noemi Pfister realisiert mit «Heart on Sleeve» ihre bis anhin grösste Einzelausstellung, wie das Bündner Kunstmuseum am Donnerstag anlässlich der Präsentation der Schau mitteilte. Pfister, Jahrgang 1991, füge Themen wie Jugend, Digitalität, Ökologie und Körper sinnbildlich zu vielschichtigen Narrationen zusammen, schrieb das Museum.

In Pfisters traumgleichen Landschaften verweilten «rätselhafte Figuren wie aus einer Parallelwelt». Die anatomisch verformten Körper sitzen auf Skateboards, scrollen auf ihren Handys oder widmen sich Computerspielen. Sie verweilen auf einer Terrasse und blinzeln in die Sonne, fahren Fahrrad, sie machen gymnastische Übungen, die mehr Spiel als Training sind oder trinken Energydrinks.

In der Verbindung zwischen Bekanntem und Unheilvollem ergründe die Künstlerin, in was für zukünftigen Formen von Gemeinschaften wir womöglich leben werden. «Die Bildwelten erinnern zuweilen an die Komposition altmeisterlicher Werke, die Kleidung der Figuren, ihre Körperhaltungen oder Gegenstände spiegeln aber die Jugend unserer Gegenwart», hiess es.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
34 Likes
66 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
11 Likes
11 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
33 Likes
24 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft