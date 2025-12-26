Bündner Polizei nimmt drei flüchtende Einbrecher in Untervaz fest

Keystone-SDA

Die Kantonspolizei Graubünden hat in Untervaz GR drei Einbrecher festgenommen. In der Nacht auf Mittwoch waren die drei Männer mit Wohnsitz in Frankreich beim Versuch beobachtet worden, in ein Gebäude im Industriegebiet einzubrechen, woraufhin sie zunächst flüchteten.

(Keystone-SDA) Ein Anwohner hatte kurz nach 1.30 Uhr den Einbruchsversuch beobachtet, wie die Kantonspolizei Graubünden am Freitag mitteilte. Bei einem Grosseinsatz konnten die Kantonspolizei Graubünden und die Stadtpolizei Chur die drei Tatverdächtigen im Alter zwischen 17 und 21 Jahren kurz vor 3 Uhr in der Nähe des Tatorts festnehmen.

Die Staatsanwaltschaft hat nun beim Zwangsmassnahmengericht Graubünden gegen die beiden erwachsenen Tatverdächtigen Untersuchungshaft beantragt. Das Verfahren gegen den Minderjährigen wird durch die Jugendanwaltschaft geführt.