Bündner Polizei nimmt zwei jugendliche Autodiebe fest

Keystone-SDA

Die Kantonspolizei Graubünden hat in der Nacht auf Freitag in Grüsch GR zwei jugendliche Fahrzeugdiebe festgenommen. Das Auto entwendeten sie in Uznach SG.

(Keystone-SDA) Polizisten entdeckten das gestohlene Auto in Landquart und nahmen die Verfolgung auf, wie es in einer Mitteilung der Polizei vom Freitag hiess. Daraufhin habe das Fahrzeug die Geschwindigkeit erhöht und sei in Richtung Prättigau gelenkt worden.

Schliesslich nahm die Polizei den Beifahrer, einen 18-jährigen Somalier, fest. Mit Hilfe eines Personenspürhundes konnte ein 17-jähriger Schweizer, der das Fahrzeug lenkte, kurze Zeit später ebenfalls festgenommen werden.

In Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei St. Gallen werde abgeklärt, ob die beiden Festgenommenen für weitere Straftaten verantwortlich sind.