The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Bündner Polizei schnappt Räuber im Prättigau

Keystone-SDA

Die Kantonspolizei Graubünden hat am Dienstagvormittag einen 43-jährigen Schweizer im Prättigau festgenommen. Der Mann überfiel am Montag ein Lebensmittelgeschäft in Küblis GR.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Er betrat den Laden um 16.15 Uhr und bedrohte die Verkäuferin. Mit 2000 Franken flüchtete er in unbekannte Richtung, wie die Kantonspolizei Graubünden am Dienstagnachmittag schrieb.

Sofort eingeleitete Ermittlungen führten schliesslich zur Festnahme. Kurz nach 11.30 Uhr klickten im Prättigau die Handschellen.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
11 Likes
11 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
33 Likes
24 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
32 Likes
63 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft