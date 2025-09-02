Bündner Polizei schnappt Räuber im Prättigau
Die Kantonspolizei Graubünden hat am Dienstagvormittag einen 43-jährigen Schweizer im Prättigau festgenommen. Der Mann überfiel am Montag ein Lebensmittelgeschäft in Küblis GR.
(Keystone-SDA) Er betrat den Laden um 16.15 Uhr und bedrohte die Verkäuferin. Mit 2000 Franken flüchtete er in unbekannte Richtung, wie die Kantonspolizei Graubünden am Dienstagnachmittag schrieb.
Sofort eingeleitete Ermittlungen führten schliesslich zur Festnahme. Kurz nach 11.30 Uhr klickten im Prättigau die Handschellen.