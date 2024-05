Bündner Regierung bewilligt drei Solar-Grossanlagen

Keystone-SDA

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Bündner Regierung hat am Donnerstag drei Solar-Grossanlagen in der Surselva bewilligt. Alle drei zusammen sollen einst Strom für 10’400 Haushalte liefern.

Die grösste der drei Anlagen soll im Gebiet Scharinas/Cuolm Val in der Gemeinde Tujetsch GR zu stehen kommen. Auf einer Fläche von 30 Hektaren sollen 45’000 Solarmodule Strom für 5800 Haushalte produzieren, wie aus der Mitteilung der Bündner Regierung vom Donnerstag hervorgeht.

In der gleichen Gemeinde ist auch eine zweite, etwas kleinere Anlage vorgesehen. In der Nähe des Stausees Lai da Nalps sollen einst 19’000 Solarmodule Strom für 2200 Haushalte liefern. Beiden Anlagen stimmten die Stimmberechtigten in der Gemeinde bereits zu.

Auch das dritte Projekt “Vorab” erhielt von der zuständigen Gemeindeversammlung in Laax und nun auch von der Kantonsregierung grünes Licht. Auf 50 Hektaren wollen die Verantwortlichen mit 21’000 Solarmodulen Strom für 2400 Haushalte liefern.