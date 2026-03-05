Bündner Regierung spricht Geld für schnelles Internet

Keystone-SDA

Die Bündner Regierung hat für verschiedene Projekte im Kanton über 12 Millionen Franken zugesichert. Für die Erschliessung der Region Surselva mit schnellem Internet stellt sie beispielsweise über acht Millionen Franken zur Verfügung. Rund 800'000 Franken sind als Beitrag für den behindertengerechten Umbau des Bahnhofs Chur vorgesehen.

(Keystone-SDA) Einen Beitrag von zirka acht Millionen Franken spricht die Regierung an die Erschliessung der Region Surselva mit Ultrahochbreitband, wie sie in einer Mitteilung vom Donnerstag schrieb. Das schnelle Internet mit Geschwindigkeiten bis zu über 100 Mbit/s schaffe die Voraussetzung, die digitale Transformation in der Surselva gezielt voranzutreiben. Sowohl bei Unternehmen als auch bei Privatpersonen ist der Bedarf an schnellen Breitbandverbindungen in den letzten Jahren stetig gestiegen.

Auch den behindertengerechten Umbau der Bushaltestellen am Bahnhof Chur unterstützt die Regierung. Zu den Gesamtkosten von rund 1,38 Millionen Franken steuert sie etwas über 800’000 Franken bei.

Geld fliesst auch für das Projekt «InnHub» in La Punt, und zwar maximal 3,9 Millionen Franken. Das als Innovationszentrum bezeichnete Gebäude umfasst unter anderem Hotelzimmer, Zweitwohnungen, ein Restaurant, Tagungsräumlichkeiten, Sport- und Wellnesseinrichtungen und ein Sportgeschäft. Die Innhub La Punt AG investiert 117,5 Millionen Franken. Eröffnet werden soll das Gebäude im Verlaufe des Jahres 2028.